La Casa de Papel'in Berlin'i Pedro Alonso eserinin tanıtımı için İstanbul'da

Netflix'te yayınlanan ve yakın zamanda son sezonunun ikinci kısmı izleyici ile buluşacak olan fenomen dizi La Casa de Papel'in Berlin'i Pedro Alonso, Paris'ten İstanbul'a geldi.

Başarılı oyuncu 14 Ekim Perşembe günü saat 20.00'de Köprü Atölye Kitap Kulübü'nde kitabına dair online bir etkinliğe konuk olacak.

HAYRANLARIYLA BİR ARAYA GELECEK

La Casa de Papel'in sevilen oyuncusu Pedro Alonso, "Filipo'nun Kitabı" için ayrıca 15 Ekim Cuma günü bir basın toplantısı düzenleyecek.

Ünlü oyuncu, kitabında geçmişine yaptığı spiritüel yolculukta, imparatorluk günlerinde doğuda göreve giden Romalı asker Filipo'yu anlatıyor.

Alonso illüstrasyonların eşlik ettiği kitabında, hipnoz yoluyla yapılan bir regresyon seansıyla başka bir yaşama ve başka bir bedene yaptığı yolculuğu konu alıyor. Pedro Alonso, geçmişine yaptığı bu spiritüel yolculukta, imparatorluk günlerinde doğuda göreve giden Romalı asker Filipo olarak reenkarne oluryor.

PEDRO ALONSO KİMDİR?

Pedro Alonso, 21 Haziran 1971 yılında Vigo, Galiçya, İspanya'da dünyaya geldi.

İspanyol dizi, sinema ve tiyatro oyuncusu Alonso, Kraliyet Dramatik Sanat Lisesinden mezun oldu, ek olarak Teatro de la Danza'da eğitim gördü, burada dersler verdi.

FİLMOGRAFİ

Paranoia dixital - 1996

Alma gitana - 1996

Tengo una casa - 1996

Las vacaciones de Clara - 1997

Niño nadie - 1997

Insomnio - 1998

Flores de otro mundo - 1999

Noviembre

El Calentito - 2005

La noche del hermano - 2005.

18 comidas - 2010

Todo lo que tú quieras - 2010

OYNADIĞI TV FİLMLERİ

La Atlántida - 2005

El espejo - 2008

La Bella Otero - 2008.

La Casa De Papel - 2017-günümüz