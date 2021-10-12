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La Casa de Papel'in Berlin'i Pedro Alonso eserinin tanıtımı için İstanbul'da

La Casa de Papel dizisinde Berlin karakterine hayat veren Pedro Alonso, kaleme aldığı "Filipo'nun Kitabı" isimli eserinin tanıtımı için Türkiye'ye geldi.

La Casa de Papel'in Berlin'i Pedro Alonso eserinin tanıtımı için İstanbul'da

Netflix'te yayınlanan ve yakın zamanda son sezonunun ikinci kısmı izleyici ile buluşacak olan fenomen dizi La Casa de Papel'in Berlin'i Pedro Alonso, Paris'ten İstanbul'a geldi.

Başarılı oyuncu 14 Ekim Perşembe günü saat  20.00'de Köprü Atölye Kitap Kulübü'nde kitabına dair online bir etkinliğe konuk olacak.

HAYRANLARIYLA BİR ARAYA GELECEK

La Casa de Papel'in sevilen oyuncusu Pedro Alonso, "Filipo'nun Kitabı" için ayrıca 15 Ekim Cuma günü bir basın toplantısı düzenleyecek.

Ünlü oyuncu, kitabında geçmişine yaptığı spiritüel yolculukta, imparatorluk günlerinde doğuda göreve giden Romalı asker Filipo'yu anlatıyor.

Alonso illüstrasyonların eşlik ettiği kitabında, hipnoz yoluyla yapılan bir regresyon seansıyla başka bir yaşama ve başka bir bedene yaptığı yolculuğu konu alıyor. Pedro Alonso, geçmişine yaptığı bu spiritüel yolculukta, imparatorluk günlerinde doğuda göreve giden Romalı asker Filipo olarak reenkarne oluryor.

La Casa de Papel'in Berlin'i Pedro Alonso eserinin tanıtımı için İstanbul'da

PEDRO ALONSO KİMDİR?

Pedro Alonso, 21 Haziran 1971 yılında Vigo, Galiçya, İspanya'da dünyaya geldi.

İspanyol dizi, sinema ve tiyatro oyuncusu Alonso, Kraliyet Dramatik Sanat Lisesinden mezun oldu, ek olarak Teatro de la Danza'da eğitim gördü, burada dersler verdi.

FİLMOGRAFİ

Paranoia dixital - 1996
Alma gitana - 1996
Tengo una casa - 1996
Las vacaciones de Clara - 1997
Niño nadie - 1997
Insomnio - 1998
Flores de otro mundo - 1999
Noviembre
El Calentito - 2005
La noche del hermano - 2005.
18 comidas - 2010
Todo lo que tú quieras - 2010

OYNADIĞI TV FİLMLERİ

La Atlántida - 2005
El espejo - 2008
La Bella Otero - 2008.
La Casa De Papel - 2017-günümüz

Berkem Temizel
Gece Editörü
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