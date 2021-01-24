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  3. La Casa de Papel'in Tokyo'su Ursula Corbero yürek hoplatan pozlarıyla olay oldu!

La Casa de Papel'in Tokyo'su Ursula Corbero yürek hoplatan pozlarıyla olay oldu!

Dünyanın dört bir yanında ilgiyle izlenen Netflix yapımı 'La Casa de Papel' dizisinde Tokyo karakterine hayat veren Ursula Corbero, yayınladığı karelerle olay yarattı. Corbero'nun siyah beyaz üstsüz pozları yürek hoplattı.

La Casa de Papel'in Tokyo'su Ursula Corbero yürek hoplatan pozlarıyla olay oldu!

Dünyaca ünlü 'La Casa de Papel' dizisinde Tokyo karakterini canlandıran Ursula Corbero, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ilgi odağı oldu.

 O POZLARI BEĞENİ YAĞMURUNA TUTULDU

31 yaşındaki İspanyol asıllı başarılı oyuncu Ursula Corbero, paylaşımları ile çok konuşuldu. Corbero, üstsüz fotoğraflarını 20 milyon 900 bin takipçisinin olduğu Instagram hesabından paylaştı. Yayınladığı fotoğraflar ile takipçilerinin yüreğini hoplatırken, hayranları tarafından yüzlerce beğeni ve yorum yağdı.

La Casa de Papel'in Tokyo'su Ursula Corbero yürek hoplatan pozlarıyla olay oldu!

La Casa de Papel'in Tokyo'su Ursula Corbero yürek hoplatan pozlarıyla olay oldu!

gfc.jpgLa Casa de Papel'in Tokyo'su Ursula Corbero yürek hoplatan pozlarıyla olay oldu!

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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