Laborant ne demek, TDK'ya göre Laborant kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Liken Bilimi ne demek, TDK'ya göre Liken Bilimi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Yekvücut ne demek, TDK'ya göre Yekvücut kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Meserret ne demek, TDK'ya göre Meserret kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Şansonet ne demek, TDK'ya göre Şansonet kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Kara Damaklı ne demek, TDK'ya göre Kara Damaklı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Fağfuri ne demek, TDK'ya göre Fağfuri kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Giresunspor karşısındaki performansını değerlendirdi!Ada Çayı ne demek, TDK'ya göre Ada Çayı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Teknoloji devleri karşı karşıya! Apple, Facebook'u tehdit etti!
İstanbul13 °C
  1. HABERLER
  2. TDK ANLAMI NEDİR?
  3. Laborant ne demek, TDK'ya göre Laborant kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Laborant ne demek, TDK'ya göre Laborant kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Laborant kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Laborant ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Laborant nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Laborant kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Laborant ne demek, TDK'ya göre Laborant kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Laborant ne demek? Laborant TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi laborant kelimesi. Peki laborant ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre laborant nedir, laborant kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Laborant kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Laborant kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

ne demek

LABORANT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Laborant kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Laborant kelimesi Almanca kökenlidir.

TDK'ya göre laborant kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Araştırmalarda, laboratuvar deneylerinde yardımcı olarak çalıştırılan kimse

LABORANT CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Röntgen hademesi ile laborantı kandırıp bir radyografisini çektirmişti.

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT