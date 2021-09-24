Laborant ne demek, TDK'ya göre Laborant kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Laborant ne demek? Laborant TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi laborant kelimesi. Peki laborant ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre laborant nedir, laborant kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Laborant kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Laborant kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

LABORANT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Laborant kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Laborant kelimesi Almanca kökenlidir.

TDK'ya göre laborant kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Araştırmalarda, laboratuvar deneylerinde yardımcı olarak çalıştırılan kimse



LABORANT CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Röntgen hademesi ile laborantı kandırıp bir radyografisini çektirmişti.

