Labros Moustakas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Labros Moustakas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Labros Moustakas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Labros Moustakas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Labros Moustakas 18 Eylül 2003 tarihinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Λάμπρος Μουστάκας şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Labros Moustakas Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

PAS Giannina futbol takımında oynamaktadır. PAS Giannina takımına 30 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Labros Moustakas'nin PAS Giannina ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Labros Moustakas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Labros Moustakas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Labros Moustakas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Labros Moustakas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Ekim 2021 yılında Apollon Smyrnis

15 Eylül 2022 yılında Kulüpsüz

30 Eylül 2022 yılında PAS Giannina

Labros Moustakas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Labros Moustakas şuan PAS Giannina takımında oynamakta ve 72 numaralı formayı giymektedir.

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