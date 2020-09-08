Lacina Traore Royal Hastanesi Bandırmaspor'a transfer oldu
TFF 1. Lig ekiplerinden Royal Hastanesi Bandırmaspor, santrfor Lacina Traore’yi kadrosuna kattı.
BALIKESİR (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Royal Hastanesi Bandırmaspor, santrfor Lacina Traore’yi kadrosuna kattı.
Bordo-beyazlı kulübün başkanı Onur Göçmez, Fildişi Sahilli oyuncuyla prensip anlaşmasına vardıklarını söyledi.
Futbolcuyla ön protokol imzalandığını ifade eden Göçmez, "Kendisi ile 1 yıllık kontrat yapacağız. 30 yaşındaki 2,03 metre boyundaki santrfor Bandırma’da hafta içinde resmi sözleşmeyi imzalayacak.'' dedi.
Haber KaynağıAA