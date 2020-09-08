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Lacina Traore Royal Hastanesi Bandırmaspor'a transfer oldu

TFF 1. Lig ekiplerinden Royal Hastanesi Bandırmaspor, santrfor Lacina Traore’yi kadrosuna kattı.

Lacina Traore Royal Hastanesi Bandırmaspor'a transfer oldu

BALIKESİR (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Royal Hastanesi Bandırmaspor, santrfor Lacina Traore’yi kadrosuna kattı.

Bordo-beyazlı kulübün başkanı Onur Göçmez, Fildişi Sahilli oyuncuyla prensip anlaşmasına vardıklarını söyledi.

Futbolcuyla ön protokol imzalandığını ifade eden Göçmez, "Kendisi ile 1 yıllık kontrat yapacağız. 30 yaşındaki 2,03 metre boyundaki santrfor Bandırma’da hafta içinde resmi sözleşmeyi imzalayacak.'' dedi.

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Haber KaynağıAAHaber Kaynağı


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