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Ladinî ne demek, TDK'ya göre Ladinî kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Ladinî kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Ladinî ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Ladinî nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Ladinî kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Ladinî ne demek, TDK'ya göre Ladinî kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Ladinî ne demek? Ladinî TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi ladinî kelimesi. Peki ladinî ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre ladinî nedir, ladinî kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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LADİNÎ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Ladinî kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Ladinî kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre ladinî kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Din dışı

LADİNÎ CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Dinî temsillerden ladinî temsillere geçiş hususunda bu karakteristik vasıfların mühim bir rolü vardır.

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