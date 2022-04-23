Ladino ne demek, TDK'ya göre Ladino kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Ladino ne demek? Ladino TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi ladino kelimesi. Peki ladino ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre ladino nedir, ladino kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

LADİNO NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Ladino kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Ladino kelimesi kökenlidir.

TDK'ya göre ladino kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Musevilerin kullandığı, 15. yüzyıl İspanyolcasını temel alan ancak içinde İbranice, Türkçe, Fransızca, Yunanca, Arapça ve Portekizce kelimeler barındıran, Latin kökenli bir Hint-Avrupa dili olan İspanyolcanın bir Lehçesi

