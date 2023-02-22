Ladislav Dufek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ladislav Dufek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ladislav Dufek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ladislav Dufek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ladislav Dufek 23 Aralık 2002 tarihinde doğmuştur. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ladislav Dufek Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AMG yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Varnsdorf futbol takımında oynamaktadır. FK Varnsdorf takımına 16 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Ladislav Dufek'nin FK Varnsdorf ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ladislav Dufek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ladislav Dufek isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ladislav Dufek Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ladislav Dufek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında SK Benesov

28 Ocak 2021 yılında Ml. Boleslav B

23 Temmuz 2021 yılında Pardubice

31 Aralık 2021 yılında Ml. Boleslav B

16 Ocak 2023 yılında Varnsdorf

30 Haziran 2023 yılında Ml. Boleslav B

Ladislav Dufek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ladislav Dufek şuan FK Varnsdorf takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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FC Křivsoudov (2009 - 2013)FC Graffin Vlašim (2013 - 2014)SK Benešov (2014 - 2019)

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