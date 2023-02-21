Ladislav Krobot kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ladislav Krobot Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ladislav Krobot adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ladislav Krobot Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ladislav Krobot 1 Nisan 2001 tarihinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ladislav Krobot Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini IFM-M yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Pardubice futbol takımında oynamaktadır. FK Pardubice takımına 19 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Ladislav Krobot'nin FK Pardubice ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ladislav Krobot Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ladislav Krobot isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ladislav Krobot Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ladislav Krobot futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında SK Slavia U19

20 Şubat 2019 yılında Vysehrad

30 Haziran 2019 yılında SK Slavia U19

1 Temmuz 2019 yılında Slavia Prag B

20 Şubat 2020 yılında M. Boleslav U19

31 Temmuz 2020 yılında Slavia Prag B

3 Ağustos 2020 yılında Ml. Boleslav B

1 Temmuz 2021 yılında Usti nad Labem

30 Haziran 2022 yılında Ml. Boleslav B

1 Temmuz 2022 yılında Mlada Boleslav

19 Ocak 2023 yılında Pardubice

30 Haziran 2023 yılında Mlada Boleslav

Ladislav Krobot Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ladislav Krobot şuan FK Pardubice takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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