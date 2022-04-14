Laedri ne demek, TDK'ya göre Laedri kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Laedri ne demek? Laedri TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi laedri kelimesi. Peki laedri ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre laedri nedir, laedri kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

LAEDRİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Laedri kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Laedri kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre laedri kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Anonim

- Bilinemezci

