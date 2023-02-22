Laert Papa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Laert Papa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Laert Papa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Laert Papa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Laert Papa 22 Ocak 2003 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Arnavutluk,Yunanistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Laert Papa Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini LA Football Consulting yapmaktadır. Laert Papa, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AEK Atina B futbol takımında oynamaktadır. AEK Atina B takımına 4 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Laert Papa'nin AEK Atina B ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Laert Papa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Laert Papa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Laert Papa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Laert Papa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında AEK Athen U19

4 Ağustos 2021 yılında AEK Atina B

Laert Papa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Laert Papa şuan AEK Atina B takımında oynamakta ve 69 numaralı formayı giymektedir.

Laert Papa Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Arnavutluk U17 takımında 14 numaralı formasıyla 13 Ağustos 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

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