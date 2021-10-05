Lahavle ne demek, TDK'ya göre Lahavle kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Lahavle ne demek? Lahavle TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi lahavle kelimesi. Peki lahavle ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre lahavle nedir, lahavle kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Lahavle kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Lahavle kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

LAHAVLE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Lahavle kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Lahavle kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre lahavle kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Sabrın tükendiğini belirtmek için söylenen bir söz



LAHAVLE KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- lahavle çekmek (veya okumak)

