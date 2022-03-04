Lahos ne demek, TDK'ya göre Lahos kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Lahos ne demek? Lahos TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi lahos kelimesi. Peki lahos ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre lahos nedir, lahos kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

LAHOS NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Lahos kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Lahos kelimesi kökenlidir.

TDK'ya göre lahos kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Lagos

