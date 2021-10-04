Lahuri ne demek, TDK'ya göre Lahuri kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Lahuri ne demek? Lahuri TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi lahuri kelimesi. Peki lahuri ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre lahuri nedir, lahuri kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Lahuri kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Lahuri kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

LAHURİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Lahuri kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre lahuri kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Lahuraki

