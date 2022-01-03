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Lahuti ne demek, TDK'ya göre Lahuti kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Lahuti kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Lahuti ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Lahuti nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Lahuti kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Lahuti ne demek, TDK'ya göre Lahuti kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Lahuti ne demek? Lahuti TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi lahuti kelimesi. Peki lahuti ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre lahuti nedir, lahuti kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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LAHUTİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Lahuti kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Lahuti kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre lahuti kelimesi anlamı şu şekildedir:

- İlahi(III)

LAHUTİ CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Musiki mucizesinin en coşkun, en lahuti, en temiz örneklerini veren bestekâr.

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