Laik ne demek, TDK'ya göre Laik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Laik ne demek? Laik TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi laik kelimesi. Peki laik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre laik nedir, laik kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

LAİK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Laik kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Laik kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre laik kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Din işlerini devlet işlerine karıştırmayan, devlet işlerini dinden ayrı tutan



LAİK CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Türkiye Cumhuriyeti ... laik ve sosyal bir hukuk devletidir.

