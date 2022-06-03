Laiklik dediler, Atatürk'ü Allah'ın evine oturttular! Kadir Has Üniversitesi öğrencisi utanmadan o kareyi paylaştı!

İstanbul'da bulunan Kadir Has Üniversitesi'nde öğrenim gören K.G isimli öğrenci ve arkadaşları akıllara durgunluk veren bir görseli takipçilerine sundular. Bahsi geçen görselde, Mustafa Kemal Atatürk'ün, Allah'ın evi kabul edilen Kabe'nin üzerinde oturduğu görüldü. Kısa süre içerisinde büyük ses getiren paylaşım savcılığı harekete geçirdi.

TEPKİ ÇEKEN KARE HAKKINDA SORUŞTURMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada ses getiren paylaşım sonrası öğrenciler hakkında, 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanuna Muhalefet ve Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama suçlarından resen soruşturma başlattı.

Öte yandan paylaşımı yapan öğrenci K.G'nın tüm sosyal medya hesaplarını kapattığı öğrenildi.