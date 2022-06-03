MEB yer değiştirme 2022 başvuru tarihini duyurdu! Öğretmen iller arası tayin 2022 takvimi | İl içi ve İl dışı Yer Değiştirme TakvimiFenomen Sibil Çetinkaya gerçekleri gün yüzüne çıkardı! Paylaşımı takipçilerini hayrete düşürdü! "Yaşlı teyzeler gibi"HDP'den Mansur Yavaş'a açık mesaj! İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu'nu istiyorlar, Mansur Yavaş'a kapılar kapalı!Son seçim anketinde vatandaşa soruldu: Bu pazar bir genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? İlk sıra aynı kaldı, oy oranlarında fark varDünyada bir ilk! Bu kadarı da pes dedirtti! Hintli kadın kendisiyle evleniyor!Öğretmenlerin merakla bekledi haber geldi! Mazerete bağlı 2022 yılı yer değiştirme takvimi açıklandı!Jorge Jesus kararını açıkladı! Taraftar çok üzülecek: Fenerbahçe'de Mesut Özil dönemi sona eriyor!Laiklik dediler, Atatürk'ü Allah'ın evine oturttular! Kadir Has Üniversitesi öğrencisi utanmadan o kareyi paylaştı!TFF sezona noktayı koydu! 2021- 2022 sezonunda ligler tescil edildi13 yaşındaki öğrenci sınıf arkadaşlarına silahlı saldırı düzenlemişti! Okulu vurmayı planladığını söyleyen çocuk tutuklandı!
İstanbul27 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Laiklik dediler, Atatürk'ü Allah'ın evine oturttular! Kadir Has Üniversitesi öğrencisi utanmadan o kareyi paylaştı!

Laiklik dediler, Atatürk'ü Allah'ın evine oturttular! Kadir Has Üniversitesi öğrencisi utanmadan o kareyi paylaştı!

Kadir Has Üniversitesi öğrencilerinden gelen skandal paylaşım sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Atatürk'ün Kabe'nin üzerine oturduğu kare büyük tepki toplarken, savcılık harekete geçti.

Laiklik dediler, Atatürk'ü Allah'ın evine oturttular! Kadir Has Üniversitesi öğrencisi utanmadan o kareyi paylaştı!

İstanbul'da bulunan Kadir Has Üniversitesi'nde öğrenim gören K.G isimli öğrenci ve arkadaşları akıllara durgunluk veren bir görseli takipçilerine sundular. Bahsi geçen görselde, Mustafa Kemal Atatürk'ün, Allah'ın evi kabul edilen Kabe'nin üzerinde oturduğu görüldü. Kısa süre içerisinde büyük ses getiren paylaşım savcılığı harekete geçirdi. 

Laiklik dediler, Atatürk'ü Allah'ın evine oturttular! Kadir Has Üniversitesi öğrencisi utanmadan o kareyi paylaştı!

TEPKİ ÇEKEN KARE HAKKINDA SORUŞTURMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada ses getiren paylaşım sonrası öğrenciler hakkında, 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanuna Muhalefet ve Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama suçlarından resen soruşturma başlattı.

Laiklik dediler, Atatürk'ü Allah'ın evine oturttular! Kadir Has Üniversitesi öğrencisi utanmadan o kareyi paylaştı!

Öte yandan paylaşımı yapan öğrenci K.G'nın tüm sosyal medya hesaplarını kapattığı öğrenildi.

Laiklik dediler, Atatürk'ü Allah'ın evine oturttular! Kadir Has Üniversitesi öğrencisi utanmadan o kareyi paylaştı!

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
1
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT