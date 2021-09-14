Laiklik ne demek, ne anlama geliyor? Laiklik anayasadan çıkarılacak mı? Konu başlıkları son zamanlarda Türkiye'nin gündeminde. Vatandaşlar arama motorlarında "laiklik" konularını araştırmaya devam ediyor. Son olarak Devlet Bahçeli'nin laikliğin Anayasa’dan çıkarılması tartışmasıyla ilgili, "Bu görüşü seslendiren veya destek verenler Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş temellerini dinamitlemek isteyen, kurucu emanetleri kundaklamak için gün sayan hastalıklı ve hasarlı zihniyetlerdir. Bilinmelidir ki, ne dinimize laf söyletiriz, ne de Cumhuriyet'in laiklik sütununu kırdırırız" dedi. Bunun ardından "Laiklik ne demek, ne anlama geliyor? Laiklik anayasadan çıkarılacak mı?" soruları da gündeme geldi. Haberimizde soru başlıklarına yer verdik.

LAİKLİK NE DEMEK, NE ANLAMA GELİYOR?

Laiklik; devlet yönetiminde herhangi bir dinin referans alınmamasını ve devletin dinler karşısında tarafsız olmasını savunan bir prensiptir. Laik kelimesi Türkçeye Fransızcadan geçmiştir. Günümüzde laiklik terimi felsefi ve hukuki, siyasal bir anlamlarla yüklü devlet ve din ilişkilerine ait bir tarzı ifade etmektedir. Bu kavramiçin İngiliz ve Alman toplumunda seküler kelimesi kullanılmaktadır. Sekülerizm, din merkezli veyahut dinî öğeleri sosyal, hukukî ve siyasî anlamda tayin edici kılan bir yaklaşımın tersine, bunları sosyal, hukukî ve siyasî kümeden ayıran bir yaklaşımı tanımlar.

Laiklik din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması anlamına gelmektedir.,

LAİKLİK ANAYASADAN ÇIKARILACAK MI?

MHP lideri Devlet Bahçeli açıklamalarında bu ve buna benzer konuların gündeme dahi gelmemesi gerektiğine dikkat çekerek "Bilinmelidir ki, ne dinimize laf söyletiriz, ne de Cumhuriyet'in laiklik sütununu kırdırırız" cümlelerini kullandı.