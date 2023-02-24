Lajos Bertus kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lajos Bertus Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lajos Bertus adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lajos Bertus Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lajos Bertus 26 Eylül 1990 tarihinde Kecskemét şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lajos Bertus Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CMGroup yapmaktadır. Lajos Bertus, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Diósgyőri VTK futbol takımında oynamaktadır. Diósgyőri VTK takımına 31 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Lajos Bertus'nin Diósgyőri VTK ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Lajos Bertus Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lajos Bertus isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lajos Bertus Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lajos Bertus futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında Kecskemét U17

1 Temmuz 2006 yılında Kecskemét U19

1 Ağustos 2009 yılında Kecskeméti TE

8 Temmuz 2013 yılında Puskás AFC

22 Temmuz 2014 yılında Paksi FC

30 Ocak 2019 yılında Mezőkövesd

23 Ocak 2020 yılında Paksi FC

31 Ağustos 2021 yılında Diósgyőr

Lajos Bertus Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lajos Bertus şuan Diósgyőri VTK takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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