Lakayıt ne demek, TDK'ya göre Lakayıt kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Lakayıt ne demek? Lakayıt TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi lakayıt kelimesi. Peki lakayıt ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre lakayıt nedir, lakayıt kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

LAKAYIT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Lakayıt kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Lakayıt kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre lakayıt kelimesi anlamı şu şekildedir:

- İlgisiz

- İlgisiz bir biçimde



LAKAYIT CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Yüzündeki gülümseyiş geçti, yeniden lakayıt, uzak ve donmuş hâlini takındı.

- Kız, kendini mümkün olduğu kadar sakin, lakayıt gösterebilmek için elinden geleni yapmaya çalışmaktadır.



LAKAYIT KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- lakayıt kalmak

