Lal ne demek, TDK'ya göre Lal kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Lal ne demek? Lal TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi lal kelimesi. Peki lal ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre lal nedir, lal kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

LAL NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Lal kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Lal kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre lal kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Dili tutulmuş, konuşamaz duruma gelmiş

- Parlak kırmızı renkte, billurlaşmış, saydam bir alüminyum oksidi olan değerli bir taş

- Bu taşın renginde olan

- Kırmızı renkli bir tür mürekkep



LAL KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- lal etmek



LAL KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- lalüebkem

