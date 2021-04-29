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  3. Lale şöleni başladı! Tarihi Gülhane Parkı’nda mükemmel görüntüler

Lale şöleni başladı! Tarihi Gülhane Parkı’nda mükemmel görüntüler

Tarihi Gülhane Parkı'nda açan laleler görsel şölen oluşturdu. Lalelerin fotoğrafını çekmek isteyen birçok kişi tarihi Gülhane Parkı'nı ziyaret etti.

Lale şöleni başladı! Tarihi Gülhane Parkı’nda mükemmel görüntüler

İstanbul'da baharın gelmesiyle açan laleler Tarihi Gülhane Parkı'nda görsel şölen oluşturdu. Hayran bırakan görüntüler oluşturan lalelerin fotoğrafını çekmek isteyen birçok kişi tarihi Gülhane Parkı'nı ziyaret etti. Vatandaş ve turistlerin laleleri arka plan alarak fotoğraf çektiği de görüldü.

Türkiye'de yaşayan Kırgızistanlı Altynai Erkinbekova, laleleri görmek için geldiğini söyleyerek, "Gülhane Parkı'nı çok beğendik. İkinci kez geliyorum, ilk geldiğimde laleler yoktu" dedi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

Lale şöleni başladı! Tarihi Gülhane Parkı’nda mükemmel görüntüler

Lale şöleni başladı! Tarihi Gülhane Parkı’nda mükemmel görüntüler

Lale şöleni başladı! Tarihi Gülhane Parkı’nda mükemmel görüntüler

Lale şöleni başladı! Tarihi Gülhane Parkı’nda mükemmel görüntüler

Lale şöleni başladı! Tarihi Gülhane Parkı’nda mükemmel görüntüler

Lale şöleni başladı! Tarihi Gülhane Parkı’nda mükemmel görüntüler

Lale şöleni başladı! Tarihi Gülhane Parkı’nda mükemmel görüntüler

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