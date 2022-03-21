Lalettayin ne demek, TDK'ya göre Lalettayin kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Lalettayin ne demek? Lalettayin TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi lalettayin kelimesi. Peki lalettayin ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre lalettayin nedir, lalettayin kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

LALETTAYİN NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Lalettayin kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Lalettayin kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre lalettayin kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Herhangi bir

- Sıradan



LALETTAYİN CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Lalettayin bir mart gününün lalettayin bir pazartesi...

- Geriye kalan üç dört yolcuya gelince bunlar lalettayin ve renksiz insanlardı.

