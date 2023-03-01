Lamar Reynolds kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lamar Reynolds Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lamar Reynolds adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Lamar Reynolds Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Lamar Reynolds 16 Ağustos 1995 tarihinde London şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. İngiltere,Jamaika uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Lamar Reynolds Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Elite Management Agency yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Braintree Town futbol takımında oynamaktadır. Braintree Town takımına 25 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Lamar Reynolds'nin Braintree Town ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Lamar Reynolds Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?
http://twitter.com/lamar_rey10
Lamar Reynolds Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Lamar Reynolds futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2014 yılında Thurrock
1 Şubat 2015 yılında Aveley FC
1 Temmuz 2015 yılında Grays Athletic FC
6 Kasım 2015 yılında Heybridge Swift
6 Ocak 2016 yılında Grays Athletic FC
28 Ocak 2016 yılında Barking
1 Temmuz 2016 yılında Brentwood
1 Temmuz 2017 yılında Newport County
4 Ocak 2018 yılında Leyton Orient
31 Mayıs 2018 yılında Newport County
2 Temmuz 2018 yılında FC Dag & Red
22 Mart 2019 yılında Chelmsford
31 Mayıs 2019 yılında FC Dag & Red
1 Temmuz 2019 yılında Concord Rangers
25 Ağustos 2022 yılında Braintree
Lamar Reynolds Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Lamar Reynolds şuan Braintree Town takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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