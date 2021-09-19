Lambri ne demek, TDK'ya göre Lambri kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Lambri ne demek? Lambri TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi lambri kelimesi. Peki lambri ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre lambri nedir, lambri kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Lambri kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Lambri kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

LAMBRİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Lambri kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Lambri kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre lambri kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bir yapının iç duvar kaplaması

- Tavana yapılan ahşap kaplama



LAMBRİ CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Ahşap lambri. Mermer lambri.

