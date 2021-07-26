Lamih isminin anlamı nedir, Lamih ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Lamih isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Lamih ismi ne demek, Lamih ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor.

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Lamih isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Lamih İsminin anlamı nedir? TDK Lamih anlamı:

Lamih ismi Türk dil kurumunda tanımlanmamakta olup halk arasında üç farklı şekilde tanımlanmıştır.

1- Hz.Nuh’Un Erkek Kardeşinin İsmidir. Parıldayan Demektir.

2- Hz. Nuhun Erkek Kardeşi.

3- Parlak, parlayan, parıldayan

Lamih İsmi Kuranda geçiyor mu?

Lamih ismi kuranda geçmemektedir.

Lamih isminin kökeni:

Lamih ismi Arapça kökenli bir isimdir. Türkiye'de 317 kişi tarafından kullanılmaktadır.

Lamih isminin cinsiyeti:

Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

Lamih isminin rengi:

Safran

Lamih ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 5 harf bulunmaktadır.

Lamih isminin Harf Analizi Nedir ?

Lamih ismi 5 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

L : Sanatsal, naif, yetenekli

A : Öncü, lider, mantıklı

M : Ticari Zekȃ, manevi güç, anaç

İ : Duygusal, sezgisel, sanatçı

H : Statü/para, garantici

Lamih isminin Numerolojisi Kaçtır?

Lamih ismi 5 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

L : 15

A : 1

M : 16

İ : 12

H : 10

= 54 – Lamih İsminin Numeroloji Toplamı 54’dir.

Lamih isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Lamih ismi 5 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Lamih isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

L: 3 A: 1 M: 4 İ: 9 H: 8 = 25

2 + 5 = 7 Kader sayısıdır

Lamih isminin 7 kader sayısına göre kişilik özellikleri

7 – Daima eleştirel bir kişiliğe sahip olması onun analiz yönüne büyük katkı sağlar. Zeki ve baskın karakterli olması çözülmesi kolay olmayan sorunların altından kalkmasını yardımcı olur. Ruhsal yönden kuvvetli bir yapıya sahiptir. Derinlere dalarak konuları en ince ayrıntısına kadar irdeler. Değişken yapısı nedeniyle çevredekiler ona soğuk davranışlar gösterse de o yalnız kalma duygusunu bir kenara atmalı ve insanlara karşı soğuk ve mesafeli durmaktan kaçınmalıdır.

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