Lamine Fall kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lamine Fall Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lamine Fall adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lamine Fall Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lamine Fall 22 Şubat 1994 tarihinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Fransa,Senegal uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lamine Fall Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Lamine Fall, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Mondercange futbol takımında oynamaktadır. FC Mondercange takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Lamine Fall'nin FC Mondercange ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Lamine Fall Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lamine Fall isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lamine Fall Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lamine Fall futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Temmuz 2014 yılında Chamois Niort

7 Temmuz 2015 yılında Les Herbiers VF

2 Temmuz 2016 yılında RE Virton

2 Temmuz 2019 yılında Hesperange

1 Temmuz 2022 yılında Mondercange

Lamine Fall Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lamine Fall şuan FC Mondercange takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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