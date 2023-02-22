Lampros Antonopoulos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lampros Antonopoulos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Lampros Antonopoulos kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Lampros Antonopoulos ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.