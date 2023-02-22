Lampros Antonopoulos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lampros Antonopoulos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lampros Antonopoulos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Lampros Antonopoulos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Lampros Antonopoulos 27 Mayıs 2005 tarihinde doğmuştur. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Λάμπρος Αντωνόπουλος şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Lampros Antonopoulos Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
AE Larisa futbol takımında oynamaktadır. AE Larisa takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Lampros Antonopoulos'nin AE Larisa ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.
Lampros Antonopoulos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Lampros Antonopoulos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
15 Kasım 2019 yılında AE Larisa U19
1 Temmuz 2021 yılında AE Larisa
Lampros Antonopoulos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Lampros Antonopoulos şuan AE Larisa takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.
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