Lampros Zacharos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lampros Zacharos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lampros Zacharos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lampros Zacharos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lampros Zacharos 6 Haziran 1998 tarihinde Trikala şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Λάμπρος Ζαχαρός şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lampros Zacharos Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Innova Sports Management yapmaktadır. Lampros Zacharos, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

PAO Rouf futbol takımında oynamaktadır. PAO Rouf takımına 31 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Lampros Zacharos'nin PAO Rouf ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Lampros Zacharos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lampros Zacharos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lampros Zacharos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lampros Zacharos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Acharnaikos U19

1 Temmuz 2016 yılında Acharnaikos

24 Temmuz 2017 yılında PAS Giannina

1 Temmuz 2018 yılında Ag. Anargyroi

31 Ocak 2019 yılında AO Episkopi

31 Ağustos 2019 yılında Aspropyrgos

31 Ağustos 2021 yılında Almopos

31 Ağustos 2022 yılında PAO Rouf

Lampros Zacharos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lampros Zacharos şuan PAO Rouf takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Lampros Zacharos Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Yunanistan U19 takımında 20 numaralı formasıyla 7 Şubat 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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