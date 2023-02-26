Lance Weaver kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lance Weaver Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lance Weaver adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lance Weaver Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lance Weaver 21 Şubat 2000 tarihinde doğmuştur. Güney Afrika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lance Weaver Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Stellenbosch FC futbol takımında oynamaktadır. Stellenbosch FC takımına - tarihinde katılmıştır. Lance Weaver'nin Stellenbosch FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Lance Weaver Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lance Weaver isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lance Weaver Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lance Weaver Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lance Weaver şuan Stellenbosch FC takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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