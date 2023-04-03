Landry Pascal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Landry Pascal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Landry Pascal kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Landry Pascal ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.