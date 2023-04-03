Landry Pascal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Landry Pascal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Landry Pascal adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Landry Pascal Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Landry Pascal 13 Nisan 1998 tarihinde doğmuştur. Fransa uyrukludur.Gerçek adı da Landry Glenn Pascal Talbot şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Landry Pascal Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Paris Saint-Germain B futbol takımında oynamaktadır. Paris Saint-Germain B takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Landry Pascal'nin Paris Saint-Germain B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Landry Pascal Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Landry Pascal futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında CD Herbania
1 Temmuz 2021 yılında EI San Martín
1 Temmuz 2022 yılında Paris SG B
Landry Pascal Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Landry Pascal şuan Paris Saint-Germain B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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