Lanre Akinlade kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lanre Akinlade Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lanre Akinlade adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Lanre Akinlade Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Lanre Akinlade {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Lanre Akinlade Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Dakkada FC futbol takımında oynamaktadır. Dakkada FC takımına - tarihinde katılmıştır. Lanre Akinlade'nin Dakkada FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Lanre Akinlade Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Lanre Akinlade Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Lanre Akinlade şuan Dakkada FC takımında oynamakta ve 38 numaralı formayı giymektedir.
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