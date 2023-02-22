Lanre Ferinyaro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lanre Ferinyaro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Lanre Ferinyaro kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Lanre Ferinyaro ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.