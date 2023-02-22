Lanre Ferinyaro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lanre Ferinyaro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lanre Ferinyaro adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Lanre Ferinyaro Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Lanre Ferinyaro {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Lanre Ferinyaro Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Lanre Ferinyaro, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Wikki Tourists futbol takımında oynamaktadır. Wikki Tourists takımına 9 Ekim 2022 tarihinde katılmıştır. Lanre Ferinyaro'nin Wikki Tourists ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Lanre Ferinyaro Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Lanre Ferinyaro futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2018 yılında MFM FC
1 Temmuz 2020 yılında Crown FC
9 Ekim 2022 yılında Wikki Tourists
Lanre Ferinyaro Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Lanre Ferinyaro şuan Wikki Tourists takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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