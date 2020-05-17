Larissa Gacemer neden çocuğunuz yok diyenlere sitem etti

Larissa Gacemer olarak tanıdığımız Brezilyalı model televizyon hayatına 'Krem' dizi ile başladı. Güzelliği ile dikkat çeken Gacemer sosyal medya hesabından üzülerek paylaştığı video ile gündeme geldi.

BENİM ÇOCUĞUM OLMUYOR! BURAK BENİ BÖYLE KABUL ETTİ

Larissa Gacemer sosyal medya hesabından yayınladığı videoda “Bana sürekli neden çocuk yapmıyorsun diyorlar. Çocuğum olmuyor.Allah beni böyle yaratmış. Yine de denedik Burak’la ama olmuyor. Eşim bunu kabul etti, ben de bu duruma alıştım. Kötü yorum yazmayın artık.” dedi.

BENDE DOĞUŞTAN GELEN BİR HASTALIK VAR

Gacemer sözlerine şöyle devam etti: Biliyorum bazılarınız iyi niyetle söylüyorsunuz ama iyice saygısız ve kötü yorumlar başladı. Ama hem benim için hem de bu durumları yaşayanlar için yeter. 'Neden çocuk yapmıyorsunuz?', Neden çocuk yok?' gibi sorular soruyorsunuz. Ben de doğuştan gelen bir hastalık var. Çocuğum olmuyor. Bunu bilerek yıllar önce Burak'la denedik, olmuyor. Burak beni böyle kabul etti. Ben de bu durumu kabul ettim. Allah beni böyle yaratmış. " dedi.