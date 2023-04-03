Lars Gindorf kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lars Gindorf Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Lars Gindorf kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Lars Gindorf ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Lars Gindorf kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lars Gindorf Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lars Gindorf adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lars Gindorf Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lars Gindorf 13 Ağustos 2001 tarihinde Wadgassen şehrinde doğmuştur.  Almanya uyrukludur.Gerçek adı da Lars Timo Gindorf şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lars Gindorf Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Dirk Lips yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hannover 96 II futbol takımında oynamaktadır. Hannover 96 II takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Lars Gindorf'nin Hannover 96 II ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Lars Gindorfboyu ve yaşı kaç

Lars Gindorf Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lars Gindorf isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

Lars Gindorf Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lars Gindorf futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Ingolstadt Alt.

1 Şubat 2017 yılında Elversberg U17

1 Temmuz 2018 yılında Elversberg U19

1 Temmuz 2019 yılında SC Freiburg U19

1 Temmuz 2020 yılında SC Freiburg II

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

14 Eylül 2021 yılında FC Memmingen

1 Temmuz 2022 yılında Hannover 96 II

Lars Gindorf kimdir

Lars Gindorf Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lars Gindorf şuan Hannover 96 II takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

1.FC Saarbrücken (-2016), FC Ingolstadt 04 (2016-1/2017), SV 07 Elversberg (2/2017-2019), SC Freiburg (2019-2020)

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Lars Gindorf nereli

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