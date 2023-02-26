Lasha Kasradze kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lasha Kasradze Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lasha Kasradze adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lasha Kasradze Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lasha Kasradze 28 Temmuz 1989 tarihinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da ლაშა კასრაძე şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lasha Kasradze Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Lasha Kasradze, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shukura Kobuleti futbol takımında oynamaktadır. Shukura Kobuleti takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Lasha Kasradze'nin Shukura Kobuleti ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Lasha Kasradze Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lasha Kasradze isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lasha Kasradze Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lasha Kasradze futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında WIT Georgia

24 Ocak 2014 yılında AZAL

1 Temmuz 2015 yılında Inter Baku

1 Temmuz 2016 yılında Sioni Bolnisi

16 Ocak 2017 yılında FC Samtredia

25 Ocak 2018 yılında Zhetysu

14 Ocak 2019 yılında Taraz

8 Şubat 2020 yılında Torpedo Kutaisi

1 Ocak 2021 yılında Kulüpsüz

1 Nisan 2022 yılında FC Samtredia

1 Temmuz 2022 yılında Shukura

Lasha Kasradze Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lasha Kasradze şuan Shukura Kobuleti takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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