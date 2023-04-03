Lasse Overgaard kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lasse Overgaard Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lasse Overgaard adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Lasse Overgaard Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Lasse Overgaard 26 Mart 2006 tarihinde doğmuştur. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Lasse Overgaard Nielsen şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Lasse Overgaard Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Midtjylland U19 futbol takımında oynamaktadır. FC Midtjylland U19 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Lasse Overgaard'nin FC Midtjylland U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.
Lasse Overgaard Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Lasse Overgaard futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2022 yılında Midtjylland U19
Lasse Overgaard Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Lasse Overgaard şuan FC Midtjylland U19 takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.
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Lasse Overgaard Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Danimarka U17 takımında 20 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 3 gol atmıştır.
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