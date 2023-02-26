Lasse Sobiech kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lasse Sobiech Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lasse Sobiech adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lasse Sobiech Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lasse Sobiech 18 Ocak 1991 tarihinde Schwerte şehrinde doğmuştur. 1,96 m boyundadır. Almanya,Polonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lasse Sobiech Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini T21plus yapmaktadır. Lasse Sobiech, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Stellenbosch FC futbol takımında oynamaktadır. Stellenbosch FC takımına 6 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Lasse Sobiech'nin Stellenbosch FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Lasse Sobiech Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lasse Sobiech isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 550 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Lasse Sobiech Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lasse Sobiech futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında B. Dortmund U17

1 Temmuz 2008 yılında B. Dortmund U19

1 Temmuz 2009 yılında B. Dortmund II

1 Temmuz 2010 yılında Dortmund

1 Temmuz 2011 yılında St. Pauli

30 Haziran 2012 yılında Dortmund

1 Temmuz 2012 yılında Greuther Fürth

30 Haziran 2013 yılında Dortmund

12 Temmuz 2013 yılında Hamburg

1 Temmuz 2014 yılında St. Pauli

30 Haziran 2015 yılında Hamburg

1 Temmuz 2015 yılında St. Pauli

1 Temmuz 2018 yılında Köln

30 Ocak 2020 yılında Mouscron

30 Haziran 2020 yılında Köln

5 Eylül 2020 yılında FC Zürich

30 Haziran 2021 yılında Köln

3 Temmuz 2021 yılında Darmstadt 98

6 Temmuz 2022 yılında Stellenbosch FC

Lasse Sobiech Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lasse Sobiech şuan Stellenbosch FC takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Lasse Sobiech Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

VfL Schwerte (1995-2003), Borussia Dortmund (2003-2009)

Almanya U21 takımında 4 numaralı formasıyla 3 Eylül 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 16 maçta 2 gol atmıştır.

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