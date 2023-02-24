Laszlo Deutsch kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Laszlo Deutsch Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Laszlo Deutsch kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Laszlo Deutsch ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Laszlo Deutsch kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Laszlo Deutsch Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Laszlo Deutsch kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Laszlo Deutsch Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Laszlo Deutsch adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Laszlo Deutsch Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Laszlo Deutsch 9 Mart 1999 tarihinde Budapest şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Laszlo Deutsch Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Football Dreams yapmaktadır. Laszlo Deutsch, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vasas FC futbol takımında oynamaktadır. Vasas FC takımına 4 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Laszlo Deutsch'nin Vasas FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Laszlo Deutsch Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Laszlo Deutsch isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Laszlo Deutsch Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Laszlo Deutsch futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

17 Ağustos 2015 yılında Puskás AFC U17

1 Temmuz 2016 yılında Puskás AFC U19

1 Ocak 2017 yılında Puskás AFC II

6 Temmuz 2018 yılında Csákvár

30 Haziran 2019 yılında Puskás AFC II

17 Temmuz 2019 yılında Csákvár

31 Aralık 2019 yılında Puskás AFC II

1 Ocak 2020 yılında Puskás AFC

4 Temmuz 2022 yılında Vasas FC

Laszlo Deutsch kimdir

Laszlo Deutsch Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Laszlo Deutsch şuan Vasas FC takımında oynamakta ve 73 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Budatétény SE (-2008)

Laszlo Deutsch Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Macaristan U21 takımında 19 numaralı formasıyla 10 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Macaristan U17 takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

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Laszlo Deutsch nereli

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