Laszlo Kleinheisler kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Laszlo Kleinheisler Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Laszlo Kleinheisler kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Laszlo Kleinheisler ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Laszlo Kleinheisler kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Laszlo Kleinheisler Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Laszlo Kleinheisler kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Laszlo Kleinheisler Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Laszlo Kleinheisler adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Laszlo Kleinheisler Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Laszlo Kleinheisler 8 Nisan 1994 tarihinde Kazincbarcika şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Laszlo Kleinheisler Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Vladan Filipovic yapmaktadır. Laszlo Kleinheisler, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Panathinaikos Athen futbol takımında oynamaktadır. Panathinaikos Athen takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Laszlo Kleinheisler'nin Panathinaikos Athen ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Laszlo Kleinheisler Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Laszlo Kleinheisler isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Laszlo Kleinheisler Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Laszlo Kleinheisler futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

18 Temmuz 2008 yılında Puskás AFC Alt.

1 Temmuz 2009 yılında Puskás AFC U17

16 Ağustos 2010 yılında Videoton U17

30 Haziran 2011 yılında Puskás AFC U17

1 Temmuz 2011 yılında Puskás AFC U19

9 Ağustos 2012 yılında Videoton FC

16 Şubat 2013 yılında Puskás AFC

30 Haziran 2013 yılında Videoton FC

27 Ocak 2015 yılında Puskás AFC

30 Haziran 2015 yılında Videoton FC

20 Ocak 2016 yılında W. Bremen

13 Ağustos 2016 yılında Darmstadt 98

19 Ocak 2017 yılında W. Bremen

7 Şubat 2017 yılında Ferencváros

18 Haziran 2017 yılında W. Bremen

1 Temmuz 2017 yılında FC Astana

30 Haziran 2018 yılında W. Bremen

1 Temmuz 2018 yılında FC Astana

15 Şubat 2019 yılında NK Osijek

12 Ocak 2023 yılında Panathinaikos

Laszlo Kleinheisler kimdir

Laszlo Kleinheisler Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Laszlo Kleinheisler şuan Panathinaikos Athen takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Pomáz VSE (-2005)

Laszlo Kleinheisler Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Macaristan takımında 15 numaralı formasıyla 12 Kasım 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 44 maçta 3 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Laszlo Kleinheisler nereli

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