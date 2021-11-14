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Laterit ne demek, TDK'ya göre Laterit kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Laterit kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Laterit ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Laterit nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Laterit kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Laterit ne demek, TDK'ya göre Laterit kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Laterit ne demek? Laterit TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi laterit kelimesi. Peki laterit ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre laterit nedir, laterit kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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LATERİT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Laterit kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Laterit kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre laterit kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Sıcak, nemli iklimlerde oluşan, parlak kırmızı veya kahverengiye çalan kırmızı renkli, demir oksit ve alüminyum bakımından zengin toprak

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