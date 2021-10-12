Laterna ne demek, TDK'ya göre Laterna kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Laterna ne demek? Laterna TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi laterna kelimesi. Peki laterna ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre laterna nedir, laterna kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

LATERNA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Laterna kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Laterna kelimesi İtalyanca kökenlidir.

TDK'ya göre laterna kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kolu çevrilerek çalınan, sandık biçiminde bir org türü



LATERNA CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Apaşlardan biri laternayı çalıyor.

