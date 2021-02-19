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Latif Doğan'ın eşi Emine Doğan kimdir? Nereli?

Ünlü türkücü Latif Doğan'ın eşi Emine Doğan, izleyici tarafından merak konusu oldu. Sık sık programlarda boy gösteren türkücü Doğan'ın uzun yıllardır veli olduğu isim araştırılmaya başlandı. Peki Latif Doğan'ın eşi Emine Doğan kimdir? Nereli?

Latif Doğan'ın eşi Emine Doğan kimdir? Nereli?

Star TV ekranlarının fenomen programı İbo Show'un bu haftaki konukları arasında yer alan Latif Doğan'ın özel yaşamı merak konusu edildi. Yıllardır evli olan Doğan'ın eşi kim sorusu arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Peki Latif Doğan'ın eşi Emine Doğan kimdir? Nereli? İşte detaylar...

LATİF DOĞAN'IN EŞİ EMİNE DOĞAN KİMDİR?

Emine Abbasoğlu Doğan, Adıyaman'da dünyaya geldi. 1987 yılında ise türkücü Latif Doğan, ile hayatını birleştirdi. Evliliklerin ilk yıllarında Emine Doğan, devlet memuru olarak görev yapmış. Yaklaşık 34 yıldır evli çiftin, uzun yıllar süren mutlu evliliklerinin sırrı hep merak edilen sorular arasındaydı. Doğan çiftinin bu evlilikten Sevda, Sena ve Seydi Vakkas Doğan isimlerinde iki kızı birde oğlu vardır.

Latif Doğan'ın eşi Emine Doğan kimdir? Nereli?

LATİF DOĞAN KİMDİR?

Latif Doğan, 29 Nisan  1967 yılında Adıyaman'ın Besni ilçesinde beş kardeşli bir ailede dünyaya geldi. Babasını erken yaşta kaybetmesinin ardından kardeşlerine bakabilmek için iş hayatına atıldı.

Latif Doğan'ın detaylı biyografisine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

Latif Doğan kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Evli mi? Instagram hesabı ne?Latif Doğan kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Evli mi? Instagram hesabı ne?

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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