Latifundia ne demek, TDK'ya göre Latifundia kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Latifundia ne demek? Latifundia TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi latifundia kelimesi. Peki latifundia ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre latifundia nedir, latifundia kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

LATİFUNDİA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Latifundia kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Latifundia kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre latifundia kelimesi anlamı şu şekildedir:

- İlkel yöntemlerle ve düşük verimle işletilen geniş tarım alanları

