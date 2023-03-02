Latrell Humphrey Ewers kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Latrell Humphrey Ewers Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Latrell Humphrey Ewers adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Latrell Humphrey Ewers Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Latrell Humphrey Ewers 30 Nisan 2004 tarihinde doğmuştur. İngiltere uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Latrell Humphrey Ewers Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Oxford City futbol takımında oynamaktadır. Oxford City takımına - tarihinde katılmıştır. Latrell Humphrey Ewers'nin Oxford City ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Latrell Humphrey Ewers Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Latrell Humphrey Ewers Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Latrell Humphrey Ewers şuan Oxford City takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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