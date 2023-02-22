Laurens De Bock kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Laurens De Bock Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Laurens De Bock kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Laurens De Bock ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Laurens De Bock kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Laurens De Bock Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Laurens De Bock kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Laurens De Bock Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Laurens De Bock adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Laurens De Bock Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Laurens De Bock 7 Kasım 1992 tarihinde Dendermonde şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Belçika uyrukludur.Gerçek adı da Laurens Henry Cristine De Bock şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Laurens De Bock Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SportPlus yapmaktadır. Laurens De Bock, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atromitos Athen futbol takımında oynamaktadır. Atromitos Athen takımına 30 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Laurens De Bock'nin Atromitos Athen ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Laurens De Bock Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/laurensdebock/

Laurens De Bock Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Laurens De Bock isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Laurens De Bock Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Laurens De Bock futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında KSC Lokeren

5 Ocak 2013 yılında Club Brugge

10 Ocak 2018 yılında Leeds

21 Ağustos 2018 yılında KV Oostende

30 Haziran 2019 yılında Leeds

2 Eylül 2019 yılında Sunderland

2 Ocak 2020 yılında Leeds

13 Ocak 2020 yılında ADO Den Haag

30 Haziran 2020 yılında Leeds

16 Temmuz 2020 yılında Zulte Waregem

30 Haziran 2022 yılında Leeds

1 Temmuz 2022 yılında Zulte Waregem

30 Temmuz 2022 yılında Atromitos Athen

Laurens De Bock kimdir

Laurens De Bock Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Laurens De Bock şuan Atromitos Athen takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

HO Kalken (1997-2000), Standaard Wetteren (2000-2003), KSC Lokeren (2003-2009)

Laurens De Bock Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Belçika U21 takımında 5 numaralı formasıyla 29 Şubat 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 0 gol atmıştır.

Belçika U19 takımında 5 numaralı formasıyla 10 Ağustos 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 1 gol atmıştır.

Belçika U18 takımında 5 numaralı formasıyla 16 Eylül 2009 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 1 gol atmıştır.

Belçika U17 takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 1 gol atmıştır.

Belçika U16 takımında 13 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

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Laurens De Bock nereli

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