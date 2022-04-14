Lavdanom ne demek, TDK'ya göre Lavdanom kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Lavdanom ne demek? Lavdanom TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi lavdanom kelimesi. Peki lavdanom ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre lavdanom nedir, lavdanom kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

LAVDANOM NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Lavdanom kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Lavdanom kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre lavdanom kelimesi anlamı şu şekildedir:

- İçinde afyon bulunan sulu bir ilaç

