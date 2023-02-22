Lawal Murtadah Oladipupo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lawal Murtadah Oladipupo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lawal Murtadah Oladipupo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Lawal Murtadah Oladipupo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Lawal Murtadah Oladipupo 15 Mart 1995 tarihinde Lagos şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Lawal Murtadah Oladipupo Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Lawal Murtadah Oladipupo, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Sunshine Stars futbol takımında oynamaktadır. Sunshine Stars takımına 1 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Lawal Murtadah Oladipupo'nin Sunshine Stars ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Lawal Murtadah Oladipupo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Lawal Murtadah Oladipupo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2015 yılında GAÜ Çetinkaya
1 Temmuz 2016 yılında Baf Ülkü Yurdu
1 Temmuz 2019 yılında Göçmenköy İYSK
1 Şubat 2022 yılında Sunshine Stars
Lawal Murtadah Oladipupo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Lawal Murtadah Oladipupo şuan Sunshine Stars takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.