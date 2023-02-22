Lawal Shehu Giwa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lawal Shehu Giwa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lawal Shehu Giwa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Lawal Shehu Giwa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Lawal Shehu Giwa 29 Ekim 1995 tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Lawal Shehu Giwa Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Nasarawa United futbol takımında oynamaktadır. Nasarawa United takımına 1 Aralık 2021 tarihinde katılmıştır. Lawal Shehu Giwa'nin Nasarawa United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Lawal Shehu Giwa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Lawal Shehu Giwa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında Jigawa
1 Aralık 2021 yılında Nasarawa United
Lawal Shehu Giwa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Lawal Shehu Giwa şuan Nasarawa United takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.
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