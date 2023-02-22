Lawrence Edward kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lawrence Edward Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lawrence Edward adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Lawrence Edward Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Lawrence Edward 7 Şubat 1991 tarihinde Abuja şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Lawrence Edward Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Lawrence Edward, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Rivers United FC futbol takımında oynamaktadır. Rivers United FC takımına 1 Kasım 2022 tarihinde katılmıştır. Lawrence Edward'nin Rivers United FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Lawrence Edward Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Lawrence Edward futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Kasım 2022 yılında Rivers United
Lawrence Edward Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Lawrence Edward şuan Rivers United FC takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.
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